Letterknecht maakt tekeningen op ramen van zijn buren: "Ze weten pas wat ik ga maken, als het erop staat"

24 april 2020

16u49 0 Gent Maarten Leenknecht (34) is een letterschilder en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Sinds de paasvakantie maakt hij tekeningen met letters, op de ramen van zijn buren in Oostakker. De buren mogen zelf kiezen wat er op hun raam komt, zolang het een positieve boodschap uitdraagt. Maarten haalt steeds zijn creatiefste kant naar boven, en zorgt voor de uitwerking.

Voor de coronacrisis insloeg, maakte Maarten permanente belettering voor winkels en bedrijven. Die activiteit is uiteraard stilgevallen sinds de uitbraak van het virus. Stilzitten kon de creatieveling echter niet, en daarom begon hij de ramen te beschilderen van zijn buren, met hun toestemming uiteraard. “Het is begonnen toen ik op zoek was naar een wit laken om uit te hangen voor de zorg. We hadden zo geen doeken in huis, dus bedacht ik om er eentje te schilderen op ons raam. Zo ben ik op het idee gekomen om de ramen van onze buren te beschilderen met een toffe boodschap. Het eerste weekend van de paasvakantie ben ik begonnen met mijn eerste raam. Intussen kreeg ik vragen van andere buren die ook interesse hadden.”

Ik doe het om de buurt samen te brengen, en om passanten een hart onder de riem te steken. Letterknecht

Maarten maakt er een punt van om elk raam in een andere stijl te beschilderen. “De input komt altijd van de buren zelf. Zij kiezen de tekst, ik bepaal de vormgeving. Het is fijn om plots de tijd te hebben om creatief te zijn, om te durven falen. Als ik voor klanten ga schilderen, mag ik geen fouten maken. Nu toon ik nooit op voorhand wat ik ga doen, ik begin gewoon te schilderen. Het voordeel is wel dat de verf er gemakkelijk af kan, moesten ze niet tevreden zijn, maar dat is tot nu toe niet gebeurd (lacht).”

Zeg het met raamkunst

De Gentse letterkunstenaar heeft intussen negen ramen beschilderd in zijn straat, en heeft nog nieuwe aanvragen liggen. “Het duurt vier tot zes uur voor een raam af is. De tekening bevat meerdere lagen, waardoor er nogal wat tijd in kruipt. Ik start telkens met een witte laag, en breng daarop kleur aan. Doordat ik met verf werk, en niet met stiftjes, komen de kleuren sterker over.”

Voor zijn werk vraagt Maarten geen compensatie van zijn buren. “Ik doe het om de buurt samen te brengen, en om passanten een hart onder de riem te steken.” De ramen die hij beschilderde voor een tandartsenpraktijk in het centrum van Gent en een immokantoor in Lede waren wel betaalde opdrachten. De insteek bleef dezelfde: een glimlach uitlokken. “Op het raam van de tandarts tekende ik de woorden ‘blijven poetsen’. Het is een ludieke, maar belangrijke boodschap: het is niet omdat je thuis zit, dat je uit je mond mag ruiken. De controles werden uitgesteld, maar het is nog steeds van belang om je gebit te onderhouden.”

