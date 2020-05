Lessen van de sterrenwacht volgen vanuit je luie zetel Jill Dhondt

20 mei 2020

09u10 8 Gent De UGent Volkssterrenwacht Armand Pien kan sinds half maart geen activiteiten meer organiseren door de coronamaatregelen. De start van een nieuwe lessenreeks wilden ze niet afzeggen, dus kozen ze voor een online format.

De sterrenwacht had een crash course gepland op 5 mei, over de zoektocht naar leven op Mars. De medewerkers besloten om er een online cursus van te maken, in plaats van de lessen af te zeggen. Deelnemers kunnen een introductie over het onderwerp bekijken, en vragen of opmerkingen indienen. De lesgever zal per ingediende vraag een kort videogesprek houden met de vraagsteller. Dat gesprek wordt opgenomen en op de cursuspagina gepubliceerd. Het geheel van de opgenomen gesprekken vormt dan de totale inhoud van de online cursus. Deelnemen kan van 18 mei tot en met 26 juni.

Meer informatie vind je op de website.