Leslie bezorgt Bloemekenswijk 100 raamtekeningen en gedichten: “Er is nog een wachtlijst, maar voorlopig blijft het hierbij”

Erik De Troyer

06 juni 2020

18u49 7 Gent De voorbije week kwamen er in heel de Bloemekenswijk zo’n 100 raamtekeningen bij. Die werden allemaal gezet door Leslie Van Osselaer, alias Leslie Saurus. “Er is nog een wachtlijst maar voorlopig blijft het bij deze honderd”, zegt ze.

Met haar witte stiften trekt Leslie al een hele week van raam tot raam. “Het is een initiatief van Curieus in heel het land maar hier in de wijk is de actie wat ontploft”, lacht ze. “Voor één tekening heb ik zo’n kwartiertje nodig. Vandaag doe ik de laatste tien. Iedereen die wil meedoen kan een gedicht of tekening doorsturen en dat zet ik dan op het raam. Meestal komt dat aan de buitenkant maar bij slecht weer zoals afgelopen vrijdag zet ik de tekening aan de binnenkant. Dan teken ik in spiegelschrift. Dit is een leuke manier om mijn eigen buurt nog wat beter te leren kennen. Binnenkort ga ik op wandel met enkele buren langs mijn werken, mits het houden van de nodige afstand natuurlijk.”