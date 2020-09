Lesbisch koppel uur lang nageroepen in Gent Jill Dhondt; Sabine Van Damme

22 september 2020

21u35 138 Gent Nele Roosens (32) wilde zondag genieten van de zwoele zomerdag en trok daarom met haar vriendin naar de Graslei. Op weg naar daar en op de terugweg werd het koppel meermaals lastiggevallen door verschillende groepjes mannen. “Ik ben al negen jaar uit de kast, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt ze aangedaan. “Voor mijn vriendin was het al niet meer de eerste keer. Het deed me vooral pijn om te zien wat het geroep, het gefluit en de opmerkingen met haar deden.”

Nele was zeven jaar teammanager bij KAA Gent Ladies en maakte tot zondag nog nooit homofoob gedrag mee. Ze stond dan ook versteld van alle verbale geweld dat haar vriendin en zijzelf in de vooravond naar het hoofd geslingerd kregen. “Het begon toen we op weg waren naar de Graslei. Op de site van het Sint-Lucas ziekenhuis werden we voor de eerste keer nageroepen. Op de Graslei zelf werden we met rust gelaten, maar op weg naar huis begon het opnieuw.”

Pas toen ik mijn gsm bovenhaalde en zei dat ik hen ging filmen en aangeven bij de politie zijn ze gevlucht Nele Roosens

Op de terugweg werden Nele en haar vriendin een uur lang nageroepen door zes verschillende groepjes. “Ze riepen zaken als ‘hey schatje, heb je zin in seks?’ en ‘willen jullie een trio?’. Het woord ‘viezeriken’ hebben we meermaals naar ons hoofd gekregen, gewoon omdat we hand in hand liepen. Het was enorm denigrerend. Er is ons ook een auto minutenlang gevolgd. Pas toen ik mijn gsm bovenhaalde en zei dat ik hen ging filmen en aangeven bij de politie zijn ze gevlucht.”

“Dit moet stoppen”

“Ik had dit nog nooit meegemaakt”, zucht Nele. “Mijn vriendin wel, al meermaals, maar nog nooit zo erg. De avond zelf deed het geroep me weinig, maar ik zag hoe hard mijn vriendin ervan afzag. Een paar dagen later heb ook ik beseft wat er precies gebeurd is. Daarom heb ik mijn verhaal gedaan aan Stephanie D’Hose van Open Vld, een goede vriendin. Ze vertelde me dat ze de cijfers zou opvragen om te kunnen inschatten of homofoob gedrag in Gent al dan niet aan het stijgen is. Ik wil graag een project opstarten om dit soort geweld tegen te gaan. Vroeger was het mijn doel vrouwenvoetbal bekend te maken, nu wil ik me inzetten om homofoob gedrag te bestrijden. Iedereen moet op straat kunnen lopen zoals zij of hij dat wil.” Nele heeft nog geen klacht ingediend bij de politie, maar kreeg van D’Hose wel de gegevens van het meldpunt van homofoob geweld.