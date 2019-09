Les Misérables opent Film Fest Gent Yannick De Spiegeleir

04 september 2019

18u55 2 Gent Dinsdag 8 oktober opent de 46e editie van Film Fest Gent met de vertoning van ‘Les Misérables’. Regisseur Ladj Ly maakte met zijn speelfilm eerder dit jaar al een daverend debuut in Cannes, waar hij de Juryprijs won.

Parijzenaar Ladj Ly vernoemde zijn eerste langspeelfilm niet toevallig naar de gelijknamige romanklassieker van Victor Hugo. Hugo’s naturalistische meesterwerk ‘Les Misérables’ speelt zich grotendeels af in Montfermeil: de achterbuurt van Parijs waar Ly zelf geboren en getogen is. De verpauperde buitenwijk is meteen ook het decor voor Ly’s fictiedebuut. De film - die zich in 2018 afspeelt en inspiratie haalt uit de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005 waarbij het tot gewelddadige confrontaties kwam tussen jongeren en de politie - toont de kijker dat de klassenstrijd waar Hugo over schrijft, vandaag nog steeds brandend actueel is.

Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent, is heel opgetogen over de openingsfilm: “‘Ly’s ‘Les Misérables’ is eerst en vooral een zeer pakkende film. Verder spelen relevante maatschappelijke thema’s zoals radicalisering in deze film een belangrijke rol. Op het programma van de 46ste editie staan nog meer films die het thema radicalisering vanuit verschillende hoeken benaderen. Wat er zo bijzonder is aan Ly’s film is dat de film voor nuance pleit. Er is geen enkele partij die door Ly wordt voorgetrokken, de nuance geldt voor alle partijen.”

Het 46ste Film Fest Gent loopt van 8 tot en met 18 oktober. ‘Les Misérables’ opent op dinsdag 8 oktober het festival.