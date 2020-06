Leraar vraagt ministers om afscheidsmoment zesdejaars toe te staan: “Geen schoolbal, geen laatstejaarsreis, ... laat ze dan toch als één groep afscheid nemen” Jill Dhondt

09 juni 2020

12u07 0 Gent Peter Parmentier geeft godsdienstles op het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg. Uit bezorgdheid voor zijn leerlingen schreef hij een open brief aan ministers Ben Weyts en Benjamin Dalle om hen een gunst te vragen: laat zesdejaars samen afscheid nemen. Momenteel is dat niet toegelaten, volgens de richtlijnen mogen niet meer dan twee bubbels van maximum 14 leerlingen samenkomen voor een proclamatie.

“Mogen wij u om een gunst vragen?”, begint de leraar. “Het is een gunst voor onze 129 zesdejaars, maar evengoed voor duizenden andere leerlingen uit het laatste middelbaar. Mogen zij straks als een groep afscheid nemen? De richtlijnen laten nu toe dat we voor de proclamatie twee kleine bubbels bij elkaar mogen brengen tot één klas, van niet meer dan 28 leerlingen. We vragen om ze als één groep te mogen uitzwaaien, dat is echt heel belangrijk voor hen.”

Laatste jaar in mineur

Parmentier geeft aan dat de jongeren enkele onaangename maanden achter de rug hebben, en dergelijk afscheid kunnen gebruiken. “Het laatste jaar van het middelbaar is normaal een heerlijke periode. Na vijf jaar werken hebben ze hun diploma voor ogen, en mogen ze dat laatste jaar als de kroon op het werk beleven. Het laatste zware werk is zo veel haalbaarder door een resem typische activiteiten die het jaar zo uniek maken.”

Natuurlijk zullen die jongeren nog veel kunnen feesten en reizen, maar je kan maar één keer je eigen bal of laatstejaarsreis beleven Peter Parmentier

“Dit jaar zijn veel van die activiteiten in rook opgegaan. Geen schoolbal, geen eindejaarsreis en geen zalig aftellen naar de langste vakantie van hun leven. De eindwerken, groepswerken, educatieve uitstappen en infoavonden werden steriele online aangelegenheden. De Korenlei werd een Google Meet, het Azaleapark een zoomvergadering en het jeugdhuis een Smartschool-livesessie. Natuurlijk zullen ze nog veel kunnen feesten en reizen, maar je kan maar één keer je eigen bal of laatstejaarsreis beleven.”

Ruimte in kerk

Het Sint-Janscollege organiseert al jaren een afscheid voor de zesdejaars in de parochiekerk. Binnenkort mogen daar honderd personen samenkomen voor een eucharistieviering, vanaf 1 juli mogen er tweehonderd mensen tegelijk binnen. “Is het in dat opzicht mogelijk dat wij daar op 30 juni met 150 personen samenkomen? De kerk is groot genoeg om de afstand te respecteren, en de klassen kunnen perfect per bubbel blijven. Er zouden geen ouders aanwezig zijn, dan is voor na de zomer, en we zouden geen receptie geven. Dat kunnen we deze jonge mensen toch gunnen?”