Leopold II nog maar eens beklad. Heeft het nog zin dit beeld te laten staan? Sabine Van Damme Jill Dhondt

12 juni 2020

16u01 0 Gent De voorbije nacht is de buste van Leopold II vlakbij het Zuidpark De voorbije nacht is de buste van Leopold II vlakbij het Zuidpark nog maar eens met verf en smurrie overgoten. Opnieuw zal het beeld moeten worden schoongemaakt, en lang zal het niet duren voor het opnieuw beklad wordt. De stad wil wachten op een werkgroep die in het najaar advies zal geven rond dekolonisering. Maar heeft dat nog zin?

In de volgende gemeenteraad staat het punt sowieso op de agenda. Moet Leopold II weg, en bijgevolg ook de Leopold-II-laan? PVDA en de jongeren van alle meerderheidspartijen vinden alvast van wel. Het behouden van het standbeeld naast het Zuidpark lijkt toch onhoudbaar te worden. Om de zoveel tijd – nu zelfs om de paar dagen – wordt er rode verf over het beeld gegoten, als protest tegen de verheerlijking van de vorst die miljoenen doden op zijn geweten heeft. Elke keer opnieuw wordt het beeld schoongemaakt. Maar hoe nuttig is het om dat te blijven doen? De stad Gent startte eind vorig jaar een werkgroep dekolonisatie op, die in het najaar advies zal geven aan de gemeenteraad. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen het beeld van Leopold II. Terwijl andere steden en gemeenten beelden van de gecontesteerde vorst weghalen, wil Gent wachten op het advies van de werkgroep. Hoeveel schoonmaakbeurten Leopold II tegen dan nog zal moeten ondergaan, valt af te wachten.