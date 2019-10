Leidingwater onderbroken in Wondelgem en Mariakerke, Farys zoekt oorzaak Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

10u38 0 Gent Grote delen van Wondelgem en Mariakerke zitten nog tot deze middag zonder leidingwater. Watermaatschappij Farys is volop op zoek naar de precieze oorzaak. Een lek is bijna uitgesloten.

De problemen begonnen deze morgen rond 8.30 uur ter hoogte van de Veronicastraat in Wondelgem. Daar voerde Farys onderhoudswerken uit aan waterleidingen. “Er was voorzien dat er een lagere druk op de leidingen zou zitten, zeker op hoger gelegen verdiepingen”, legt woordvoerder Bruno Pessendorffer uit. “Het water werd overgekoppeld naar een transportleiding, zodat de leidingen waaraan gewerkt werd vrij zouden zijn.”

Maar dan werd de druk op de leidingen niet alleen lager, in verschillende straten viel de druk volledig weg. “We weten nog niet wat de juiste oorzaak is. Er is een grotere afname van water dan voorzien en omdat we met een transportleiding werken, is het getroffen gebied groter.” Een lek is zo goed als uitgesloten omdat er nergens op het net een duidelijk verlies van water is.

In Mariakerke zou de watervoorziening tegen de middag weer normaal moeten verlopen. In Wondelgem wordt de druk mogelijk iets na de middag hersteld.