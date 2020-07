Legendarische Frituur Elga leeft twintig jaar na sluiting nog verder op Facebook, en krijgt nu een eigen documentaire

Gent

Frituur Elga werd twintig jaar geleden gesloten, maar haar faam leeft nog door tot vandaag. Enkele jaren geleden maakte een vroegere klant een Facebookpagina aan voor de frituur, tot grote vreugde van vele fans die de frietjes van Elga misten. Haar kleinzoon nam de pagina kort erna over, en is nu van plan om op basis van anekdotes een documentaire te maken over zijn grootmoeder en haar frituur. “Mijn grootmoeder was een fantastische vrouw, de klanten kwamen van ver om haar frietjes te proeven.”