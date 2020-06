Lege Vrijdagmarkt, ondanks oproep om opnieuw te betogen Jill Dhondt

17u19 2 Gent De dood van de 46-jarige George Floyd heeft niet enkel Amerika, maar ook de rest van de wereld in rep en roer gezet. Maandag vond er een eerste manifestatie in Gent plaats om politiegeweld en racisme aan te kaarten, en vandaag zou een tweede protest plaatsvinden. Daar werd tenminste voor opgeroepen op sociale media, zonder veel succes. Op het afgesproken uur bleef de Vrijdagmarkt leeg.

Afgelopen maandag stonden iets minder dan 500 betogers op het Sint-Pietersplein in Gent op 1,5 meter van elkaar met een mondmasker aan. Het vreedzaam protest kwam er naar aanleiding van de dood van George Floyd, een zwarte man die om het leven kwam nadat een blanke agent minutenlang op zijn hals drukte. De Gentse politie en de stad hadden beiden geen toestemming verleend om te betogen, maar grepen niet in maandag.

De deur leek open te staan voor verdere protestacties. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw samen te komen, deze keer op de Vrijdagmarkt in Gent. Wie er deze keer achter de oproep zat is niet duidelijk. Campagne Rosa, die de actie had gepland op het Sint-Pietersplein, was alleszins niet op de hoogte. Het gemis van een duidelijke aanvoerder kan verklaren waarom het plein vandaag op het afgesproken uur leeg bleef.

Zondag is er nog een actie gepland, deze keer rond de buste van Leopold II aan het Zuidpark die recent nog overgoten werd met rode verf. Voor die betoging worden meer dan 400 aanwezigen verwacht.