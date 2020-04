Leerplatform zorgt ervoor dat zorgverleners uit geriatrie en andere zorgtakken kunnen inspringen op intensieve zorg Jill Dhondt

01 april 2020

14u14 0 Gent Infolearn maakte een online leerplatform voor alle zorgverleners, zodat ze zich kosteloos kunnen bijscholen omtrent het coronavirus. Op deze manier kunnen verpleegkundigen uit de geriatrie of andere zorgtakken bijspringen op de intensieve zorg-afdelingen.

Infolearn is gespecialiseerd in het aanbieden van online leerpakketten voor onder andere de zorgsector. In het kader van de coronacrisis lanceerde de organisatie een openbaar kennisplatform, voor alle zorgverleners die behoefte hebben aan meer kennis omtrent COVID-19. Het platform bestaat uit meer dan honderd cursussen, ingedeeld in vier categorieën: algemeen, verpleegtechnische handelingen, medische apparatuur en reanimatie. Daarnaast werden specifieke bibliotheken opgericht voor mensen die werken in de gehandicaptenzorg, de verpleging en de thuiszorg.

Door het kennisplatform te raadplegen, kunnen zorgverleners hun medische kennis opfrissen of aanvullen. Wie werkt in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg of een andere afdeling in een ziekenhuis kan daardoor bijspringen op de intensieve zorg als verpleegkundige. Anderzijds kunnen de zorgverleners uit die sectoren ook beter omspringen met hun huidige patiënten, moesten die besmet geraken met het virus.

Het online kennisplatform is hier te vinden.

