Leerlingen van Gentse scholen mogen al zeker twee weken les volgen op school Jill Dhondt

28 augustus 2020

16u22 1 Gent Het stond al langer vast dat de scholen in code geel zouden starten, wat betekent dat alle schooljaren de eerste week naar school mogen komen. Wat er vanaf de tweede week gebeurt, hing nog af van de lokale besmettingscijfers. Het stadsbestuur bevestigt nu dat Gentse scholen ook de tweede week van september onder code geel zullen opereren.

Na een grondige analyse van de lokale besmettingscijfers besloot het stadsbestuur dat de Gentse scholen hun code geel al zeker kunnen aanhouden tot en met 11 september. Dat betekent dat zo’n 56.900 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs al zeker twee weken lang les op school kunnen volgen. “Hoewel de cijfers in Gent vrij stabiel zijn, is alert blijven noodzakelijk”, geeft burgmeester Mathias De Clercq aan. “Het coronavirus is nog steeds aanwezig en waakzaamheid blijft geboden.” “Draag je steentje bij en draag een mondmasker waar het moet en waar het niet mogelijk is om afstand te houden”, vult Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, aan. “Dan kunnen we er samen een fantastisch en veilig schooljaar van maken.”

De Stad Gent roept schoolgangers op om niet te blijven hangen rond de scholen, op drukkere plaatsen of nabij haltes van het openbaar vervoer. Stadswachten zullen die boodschap mee uitdragen, en er zullen affiches in de schoolomgevingen hangen. Er wordt ook grotere drukte verwacht op het openbaar vervoer en op de weg. Met de fiets of te voet naar school komen, is dan ook de boodschap.