Leerlingen tonen kunst in wijkbibliotheken en in De Krook Yannick De Spiegeleir

07 maart 2020

20u27 2 Gent In De Krook opende zaterdagnamiddag ‘Museum K’: een tijdelijke tentoonstelling in de Gentse bibliotheken met het werk van Gentse schoolkinderen.

Schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld) en schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) openden de tentoonstelling samen met een knotsgekke act waarbij een acteur met een speelgoedpistool een ballon van hun hoofd knalde.

“De kunstwerken in Museum K zijn allemaal gebaseerd op boeken en boekenpersonages”, weet schepen Souguir. “Het is een project van de Jeugdboekenmaand. Zes klassen kregen een echt kunstbad van twee illustratoren. Daarnaast konden ze ook verschillende workshops volgen bij cultuurhuizen in onze stad. Het mooie aan de werken van Museum K is dat ze ontstaan zijn vanuit een boek en het lezen van een verhaal.”