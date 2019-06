Leerlingen Tandwiel figureren in fotowandeling Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

14u47 0 Gent Nog tot eind september kan je in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg een fotowandeling bewonderen.

“Door de erbarmelijke staat van bepaalde sociale woningen en de leegstand kwam onze wijk al een paar keer negatief in het nieuws. Er zijn echter ook veel positieve bewegingen in onze wijk”, zegt fotografe Hanne Lamon, die verschillende kinderen uit de wijk op de gevoelige plaat vastlegde tijdens de Buitenspeeldag. De foto-expo kwam tot stand in samenwerking met EDUGO Bernadette en Freinetschool Het Tandwiel.