Leerlingen Sint-Paulus onthullen zelf uitgevonden robot: “Dankzij ‘Pieksie’ kunnen we meer met onze ouders spelen” Sam Ooghe

07 juni 2019

17u14 6 Gent De grootste wens van de leerlingen van het vierde leerjaar in Sint-Paulus? Meer tijd met hun ouders doorbrengen. Met die wens in de achterzak bedacht de klas Pieksie, een robot die leeft van liefde tussen ouders en kinderen. Een student Industrieel Productontwerp ontwierp de robot, twee leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs wekten Pieksie tot leven.

De vierdejaars van Sint-Paulus in de Smidsestraat lieten vrijdagnamiddag niets aan het toeval over. Een serieuze persconferentie werd op poten gezet in de turnzaal, inclusief professionele ontvangst, catering, ticketingdienst, cheerleaders, bodyguards voor Pieksie en natuurlijk enkele mondige woodvoerders in labojas. Louise en Elena legden het verhaal graag uit. “Soms hebben ouders te weinig tijd, of zijn ze moe. Na school, of tijdens de weekends. Als Pieksie dan mee thuis is, gaan ze misschien meer tijd hebben om te spelen. Of om samen te koken. Pieksie kan ons dan opdrachten geven.”

Want dat is wat Pieksie doet: zorgen voor meer quality time tussen ouders en kinderen. De robot werd ontworpen door Olivier Iserbyt, een student Industrieel Productontwerpen aan de HoWest, en geproduceerd door leerlingen van het Don Boscocollege in Sint-Denijs-Westrem. “Pieksie leeft van liefde”, legt Iserbyt uit. “Hij heeft een ring rond zijn hart. Als hij al lang geen liefde meer gehad heeft, wordt die ring kleiner.” De liefde wordt geleverd door mama of papa, door samen met hun zoon of dochter tijd door te brengen, of een opdracht te vervullen die Pieksie toont. Samen pannenkoeken bakken, bijvoorbeeld.

Vierkantswortel tweeëntwintig

Vanaf volgend jaar, wanneer de vierdejaars vijfdejaars geworden zijn, wordt Pieksie officieel de klasrobot, en mag die om beurt mee met een leerling naar huis. “We zijn heel trots op Pieksie”, aldus Lauren en Emma. “Toen we zelf robots tekenden, dachten we nog dat we die dan zouden maken in karton, of zoiets. Maar het is echt leuk dat de robot nu echt bestaat. Of we nu zelf robots willen maken? Dat niet, denk ik, want daarvoor moet je veel wiskunde doen. Vierkantswortel tweeëntwintig en zo.”

Het concept van de ‘droommachine’, bedacht door een lagere school en uitgewerkt door een secundaire school en een hogeschool, is een initiatief van MyMachine vzw.