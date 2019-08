Leerlingen Sint-Bavo betalen binnenkort met hun handpalm School scant handpalmen van alle leerlingen en personeel Sabine Van Damme

29 augustus 2019

13u11 3 Gent Op Sint Bavo in Gent starten ze dit schooljaar met een innovatief project voor interne betalingen. Maaltijdkaarten en bonnetjes worden vervangen door een futuristische handpalmscan. Drankje kopen? Kopie nemen? Even een handpalmafdruk geven, en de rekening wordt automatisch vereffend.

Sint Bavo - bekend van de groene uniformen - informeerde vandaag de ouders van alle leerlingen over wat er op til staat. “Graag informeren we u dat we vanaf dit schooljaar een nieuw betaalsysteem, PingPing, op basis van biometrische herkenning van de handpalm, PALMKI, gaan introduceren voor de interne betalingen in onze schoolinfrastructuur. Dankzij dit systeem zullen de leerlingen met hun handpalm kunnen betalen in het schoolrestaurant, in de eetzalen waar ze hun boterhammen nuttigen,...”

Concreet gaat de school aan de Reep op 12 september de handpalm van alle leerlingen inscannen. Vanaf oktober zal het systeem echt in voege treden. Dan zullen kassa’s en kopieerautomaten in de school zijn uitgerust met een Palmki-sensor. Wil een leerling iets betalen, dan volstaat het de handpalm op de scanner te leggen. Het systeem herkent de leerling en communiceert met de individuele rekening die elke leerling zal hebben. Ouders kunnen die rekening digitaal beheren via een online platform, PingPing. Dat werkt met een login en een paswoord. De rekening opladen zal kunnen via onder meer Payconiq, of gewone overschrijving. Op het online platform zullen ouders het saldo van de rekening kunnen zien, maar krijgen ze ook een overzicht van alle transacties.

De school vindt het haar taak om leerlingen vertrouwd te maken met de technologieën van morgen, en zegt het verlies of misbruik van een badge of bonnetjes met dit systeem uit te sluiten. De binnenzijde van de handpalm is – zoals een vingerafdruk – uniek bij elke mens. Deze biometrische registratie wordt – nog steeds volgens de school – veilig en GDPR-conform opgeslagen in de achterliggende software van PALMKI.

Prof. dr. Jos Dumortier, al meer dan 30 jaar een internationaal gerenommeerd expert op het gebied van ICT- en gegevensbeschermingsrecht, stelt zich vragen bij het systeem. “Het gaat hier over biometrische persoonsgegevens, en die kunnen niet zomaar verwerkt worden. Die vallen onder de categorie ‘gevoelige gegevens’ van de GDPR-wetgeving. Met vertrekt van het principe dat de verwerking van die gegevens verboden is, al is er een lange lijst met uitzonderingen. Eén van de voorwaarden is dat er ‘vrije toestemming’ moet zijn van de betrokkene, en aangezien het hier om minderjarigen gaat, moet het dus de toestemming van de ouders zijn. Maar hoe ‘vrij’ is die keuze? Wat als een ouder niet wil dat zijn of haar kind gescand wordt? Is er dan een andere mogelijkheid tot betalen? Het lijkt hier niet zo. Vraag is ook of dit systeem proportioneel is. Is er geen ander, minder intrusief systeem om die betalingen te laten uitvoeren?”

De directie was niet bereid om commentaar te geven over het systeem aan onze krant.