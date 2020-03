Leerlingen MUDA spelen concert voor patiënten Kinderziekenhuis UZ Yannick De Spiegeleir

05 maart 2020

17u18 0 Gent Op de dag van het kunstonderwijs (KSO) speelden de leerlingen van GO! MUDA de pannen van het dak in het Kinderziekenhuis van het UZ Gent.

“Het was pakkend te zien hoe onze jongeren de kinderen en jongeren daar boeiden met muziek, dans en muziektheater. We doen in het MUDA natuurlijk veel optredens en concerten, maar dit sprong er toch wel uit”, zegt directeur van het MUDA Lincy Van Twembeke.