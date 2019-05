Leerlingen MPI De Oase krijgen Oscar voor acteerprestatie in schoolfilm Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

11u14 24 Gent De leerlingen van GO!-school voor buitengewoon onderwijs MPI De Oase ontvingen donderdagavond in een uitverkochte Sphinx-cinemazaal elk een Oscar naar aanleiding van de première van hun langspeelfilm ‘Respecto’.

De film rond superheld ‘Respecto’ is het eindresultaat van een uniek project met buitengewone leerlingen en met respect als rode draad. Die waarde zit niet alleen in het DNA van MPI De Oase als school van het GO!, maar is ook relevant voor de hedendaagse samenleving waar respect voor diversiteit soms ver te zoeken is. “Je kan zuchten bij al die verzuring, maar je kan ook kiezen voor een positieve twist. MPI De Oase kiest bewust voor dat laatste met een shift van een probleemgerichte focus naar een oplossingsgerichte visie. En voegt er zelfs wat ‘glitter and glamour’ aan toe”, verduidelijkt directeur Sofie Waelkens.

Het scenario van de film werd geschreven door Balder Drieghe, mentor en stagecoördinator op MPI De Oase, en gaandeweg aangepast aan ieders talent. Elke prestatie, van acteren over figureren tot decors ontwerpen, verdiende duidelijk een Oscar. Die namen de leerlingen donderdag dan ook met veel trots en onder luid applaus in ontvangst.

Extra voorstellingen

Er is nog een avondvoorstelling gepland op maandag 27 mei om 19.30 uur. Kaarten kunnen besteld worden via respecto@mpideoase.be. Schoolvoorstellingen zijn er nog op 27 mei en 28 mei. Reserveren kan via wendy@sphinx-cinema.be.