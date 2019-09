Leerlingen Drongen trekken aan de bel voor veiliger verkeer Yannick De Spiegeleir

20 september 2019

16u22 22 Gent Op het Drongenplein verzamelden deze ochtend zo’n 1.500 leerlingen van vijf basisscholen uit Drongen om samen met hun ouders actie te voeren voor veiliger verkeer.

Een aantal bezorgde ouders heeft zich verenigd in het collectief ‘Drongen trekt aan de bel’ met steun en erkenning van de Fietsersbond Gent. Door middel van ludieke, maar zeer gerichte acties promoten ze fietsen en stappen naar school, vragen ze maatregelen voor meer verkeersveiligheid en meer betrokkenheid bij het beleid.

Op vrijdag 20 september, de nationale Strapdag, bereikt de campagne een hoogtepunt met de grootschalige actie ‘Drongen trekt aan de bel’. Zo’n 1.500 leerlingen van de vijf Drongense basisscholen (Don Bosco, Klaverdries, Mijlpaal, Vuurtoren, en Sint-Paulus) trokken deze ochtend in een fietspool of te voet naar het Drongenplein om een ‘vijftigkansenplan voor een fietsend en wandelend Drongen’ te overhandigen aan burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen).

“Uit een grootschalige enquête bij Drongense ouders met kinderen in het lager onderwijs blijkt dat zij zich ernstig zorgen maken over het verkeer in hun gemeente”, zegt Sarah Dello, lid van de ouderraad van Don Bosco Baarle. 80% geeft aan dat de fietspaden ondermaats zijn, 61% dat de voetpaden voor verbetering vatbaar zijn, eveneens 61% dat de snelheid van de autobestuurders rond de scholen veel te hoog is en 56% dat het rijgedrag onaangepast is.

De burgemeester en de schepen namen een bundel met aanbevelingen met plezier in ontvangst. “We gaan hier mee aan de slag”, verzekert schepen van Mobiliteit Watteeuw (Groen). “Onze eigen mobiliteitsdienst bekijkt uiteraard zelf waar het beter kan, maar de leerlingen en hun ouders maken dagelijks gebruik van deze wegen. Hun mening is zeer waardevol. We gaan bekijken waar we op korte termijn al zaken kunnen aanpakken.”