Leerlingen Don Bosco vallen in de prijzen met ecovriendelijke gsm-laadpaal voor speelplaats “Zolang we niet op onze gsm zitten in de klas, is het goed” Sam Ooghe

11 juni 2019

13u57 0 Gent Een groep inventieve leerlingen van het Don Boscocollege in Sint-Denijs-Westrem is in de prijzen gevallen. Met hun zelfontworpen en zelfgemaakte gsm-laadpaal voor de speelplaats, pakten ze de derde plaats in een wedstrijd van vakblad Sanilec. De twee projecten die boven hun eco-laadpaal eindigden, waren van hogescholen.

Je kan er moeilijk naast kijken, wanneer je het Don Boscocollege binnenwandelt op de Kortrijksesteenweg. Een draaiende windmolen heet de bezoekers welkom, en niet enkel uit esthetische overwegingen. De energie die uit de wind gehaald wordt, wordt samen met energie uit fotovoltaïsche zonnepanelen opgeslagen. Verbonden aan de installatie is een gsm-laadpaal. Zo kunnen de leerlingen van Don Bosco hun gsm’s tijdens de pauzes opladen op de speelplaats - volledig met hernieuwbare energie.

Sanilec Awards

“Het project startte als een opdracht van twee leerlingen”, vertelt leerkracht Luc De Coninck. “Maar het werd snel een educatief project over verschillende richtingen heen. Elektriciteit, lassen, mechanica, bouw, toekomstige ingenieurs... Uiteindelijk raakten heel wat leerlingen betrokken.” De laadpaal werd genomineerd voor de ‘Sanilec Awards', een wedstrijd van het vakblad Sanilec voor onder meer de beste schoolprojecten van ‘de installateurs van morgen’. Het project van Don Bosco pakte de derde plaats, met enkel projecten van hogescholen die nog beter scoorden.

Nationale erkenning, én nooit zonder batterij vallen op school. Mooie dagen voor de leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs. “Zolang we maar niet gsm’en tijdens de les is het goed", lacht een groepje. “Net voor de les moeten we de smartphone toch bij de leerkracht leggen. Moeten, hè. Niet dat dat ook altijd gebeurt.”