Leerlingen Bert Carlier sluiten schoolhondje Louis in de armen: “Hij troost mij als ik verdrietig ben” Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

14u18 0 Gent De scholieren van buitengewoon onderwijs Bert Carlier hebben er sinds kort een bijzondere schoolkameraad bij: Louis de schoolhond. “Het contact met de labradoodle geeft de leerlingen niet alleen een goed gevoel, maar ook rust en stabiliteit”, zegt vestigingscoördinator Taïna Defraigne.

Al drie weken verovert Louis de harten op Het Nest en Het Anker: twee vestigingsplaatsen van Bert Carlier. “Ik zie Louis ontzettend graag. Een paar weken terug had ik ruzie met iemand anders op school en dat maakte mij verdrietig, maar Louis vast pakken, dat gaf meteen troost. Als hij in de buurt is voel ik mij goed en blij. We zijn al beste maatjes”, lacht Dylan, leerling van het Anker.

Het was vestigingscoördinator Taïna Defraigne die twee jaar geleden zelf met het idee op de proppen kwam om een hond naar de school te halen. “Ik had een reportage gezien over een hond in een rusthuis en ik zag het positieve effect van het dier op die mensen. Dat moest ook hier lukken, dacht ik”, vertelt ze.

Anderhalf jaar geleden diende Defraigne dan een projectvoorstel ‘schoolhond’ in bij Rotary Gent. “Zij hebben ons een bedrag geschonken van 2.500 euro. Daarmee konden we Louis betalen en het nodige materiaal aanschaffen zodat hij op zijn gemak is, zoals een bench. Ik heb wel ook even met het thuisfront moeten overleggen, want in het weekend en ’s avonds gaat Louis mee met mij naar huis.” Louis doorliep een speciale training als zorghond en sinds eind september maakt hij deel uit van de schoolgemeenschap.

Hondenschool

“Leerlingen die het even wat moeilijk hebben, kunnen door contact met Louis opnieuw tot rust komen. Of een moment samen met de schattige puppy is een beloning na inspanningen in de klas”, verduidelijkt Defraigne. “En aangezien Louis nog een pup is, gaat hij ook naar school. Twee keer per week trekt hij naar de hondenschool, zodat hij verder kan groeien in zijn rol als schoolhond.”

Een labradoodle is een kruising tussen een labrador en een poedel. Recent drukte de geestelijke vader van de kruising zijn spijt nog uit over de genetische defecten bij de dieren, maar Louis valt niet onder die categorie. “Hij is een Australische labradoodle en is vrij van genetische defecten”, benadrukt Defraigne.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) staat helemaal achter het project. “‘Het is mooi om te zien wat de aanwezigheid van Louis voor deze leerlingen betekent, wat een momentje met zo’n hondje kan oplossen. Onderzoek toonde al aan dat het aaien van een huisdier ervoor zorgt dat iemands bloeddruk daalt, de hartslag vertraagt en er stoffen vrijkomen die je een goed gevoel geven. De aandacht voor het emotioneel welzijn van deze leerlingen is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren te komen. Zo’n warm initiatief kan ik alleen maar toejuichen.”