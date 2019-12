Leerlinge (8) niet langer in levensgevaar na val van trap op school Wouter Spillebeen

10 december 2019

16u45 0 Gent Het 8-jarige meisje dat op donderdag 28 november zwaargewond raakte bij een val van de trap in basisschool KLIM in Gent is niet langer in Levensgevaar. De school steunt als gebaar de organisatie Kadee, het Fonds Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth UZ Gent.

Anderhalve week was het nagelbijten voor de familie van de leerlinge van het derde leerjaar in de basisschool in de Sint-Pietersaalststraat. Aan het einde van de schooldag rond 15.10 uur liep het meisje iets later dan haar klasgenoten de trap af om naar de rij op de speelplaats te gaan. Omdat ze iets later was, was ze zo goed als alleen. Dan liep het fout. Het meisje kwam ten val en liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. “Een zeer spijtig ongeval”, aldus de directie van de school.

Warmste Week

De leerlinge werd naar de afdeling Intensieve Zorg Kindergeneeskunde gebracht in het UZ in Gent. Daar hielden de dokters haar een tijd lang kunstmatig in slaap. De afgelopen dagen ontwaakte ze geleidelijk aan en het lijkt voorlopig goed te gaan. “Het eerste levensgevaar is geweken”, laat de directie van de school weten. De ouders laten weten dat ze in deze moeilijke tijden op hun privacy gesteld zijn.

Het oudercomité en de school willen toch een gebaar stellen. “Via de Warmste Week ondersteunen we Kadee, het Fonds Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth UZ Gent”, klinkt het. “Het oudercomité zal het leerkrachtenteam ondersteunen in hun acties.” Het fonds ondersteunt alle chronische patiënten in het kinderziekenhuis in de vorm van activiteiten en voorzieningen voor de kinderen en hun familie. “Onze dankbaarheid en bewondering gaat uit naar het ganse team van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth”, sluit de school af.