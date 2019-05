Leerkrachten staken tegen vertrek geliefde directeur: “Dankzij Steven heeft onze school net een sterk imago” Yannick De Spiegeleir

27 mei 2019

18u29 16 Gent Het zit er bovenarms op tussen het lerarenkorps en de raad van bestuur van het Sint-Lievenscollege. Een groot deel van de leerkrachten legde vandaag het werk neer als protest tegen het mogelijke vertrek van pedagogisch directeur Steven Ronsijn. Die overweegt om ontslag te nemen door een verschil in visie met de raad van bestuur.

Het Sint-Lievenscollege is een instituut in Gent. De school aan de Zilverenberg telt meer dan 1.016 leerlingen en moest vorig schooljaar nog een wachtlijst aanleggen omdat er meer kandidaat-eerstejaars waren dan plaatsen. Toch zit er al enige tijd een serieus haar in de boter tussen het lerarenkorps en de raad van bestuur van de school.

De stakingsactie van vandaag is een uitloper van een protestactie die zich vorige week al voltrok op de speelplaats van de school toen legden een vijftigtal leerkrachten twee uur het werk neer omdat ze donderdagavond te horen kregen dat pedagogisch directeur Steven Ronsijn overweegt om de deur van het Sint-Lievenscollege achter zich dicht te trekken. Ze kregen de prompt de steun van de scholieren die een zitstaking op poten zetten.

“Steven is juist diegene die onze school op de kaart heeft gezet. Dat onze school een sterk imago heeft, hebben we aan hem te danken. We doen deze actie omdat we het beste voorhebben met de toekomst van onze school”, klinkt het. De stakingsactie van vandaag had zijn weerslag op het schoolgebeuren: het merendeel van de leerkrachten legde het werk neer en ook de meeste scholieren, wiens ouders via een brief op de hoogte werden gesteld van de actie, bleven thuis.

Hoe het nu verder moet is momenteel niet duidelijk. Zowel Ronsijn, de initiatiefnemers van de stakingsactie als de raad van bestuur waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Morgen worden de lessen op de school wel hervat, maar het is duidelijk dat het personeel een sterk signaal verwacht om het vertrouwen te herstellen. Eerder dit jaar brak er ook al onrust uit op de school toen er plannen onthuld werden om het Sint-Lievenscollege te verhuizen naar een nieuwe campus op de Ham. Nadat de leerkrachten een protestmars aankondigden, werden die plannen alsnog aangepast en blijft het college aan de Zilverenberg gevestigd. Het is nu afwachten hoe beide partijen uit dit nieuwe conflict raken. De komende dagen staan er nog gesprekken gepland tussen de directie en de Raad van bestuur.