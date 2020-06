Leerkrachten en kinderen in quarantaine na dubbele coronabesmetting in Gentse scholen Erik De Troyer

19 juni 2020

10u43 25 Gent Een Gentse leerkracht en een medewerkster van dienst kinderopvang zijn besmet met het coronavirus. Daardoor zetten de Bollekensschool, kinderdagverblijf de Petteflat en Stibo De Boekenmolen in Zwijnaarde een deel van de kinderen en het personeel in quarantaine.

Beide besmettingen werden vastgesteld op woensdag 17 juni. De kinderbegeleidster was actief op twee verschillende locaties: kinderdagverblijf De Petteflat aan de Watersportbaan en STIBO De Boekenmolen in Zwijnaarde. De begeleidster was sinds begin deze week thuis wegens ziekte. Toen haar coronatest positief bleek werden op beide plekken maatregelen genomen.

In STIBO De Boekenmolen werden 20 kleuters in quarantaine geplaatst voor 14 dagen samen met alle medewerkers en het onderhoudspersoneel. In de Petteflat moeten 7 kinderen en 3 begeleiders in quarantaine. Die maatregelen gingen in op 17 juni. De ouders van de betrokken kinderen en de werknemers van de Dienst Kinderopvang werden hiervan reeds op de hoogte gebracht. De leefgroep van de Petteflat en de bubbel van STIBO De Boekenmolen worden -met ingang van 18 juni- twee weken gesloten en zullen worden ontsmet.

Onderwijsschepen Elke Decruynaere zegt dat alles is verlopen volgens het boekje: “Alle medewerkers van de diensten kinderopvang en onderwijs stonden klaar. De draaiboeken zijn gevolgd, de gepaste maatregelen genomen en alle betrokkenen werden meteen op de hoogte gebracht. Hier zijn we als een professionele organisatie op georganiseerd.”

Ook in de Bollekensschool - 100 meter naast de Petteflat - is er een besmetting van een leerkracht. Beide gevallen zouden los van elkaar staan. De leerkracht in kwestie zat sinds vorige donderdag ziek thuis. Zij hield wel toezicht in de opvang op 16 juni, voor een bubbel van 17 kinderen.Ook daar moesten dus maatregelen genomen worden. De leerkracht blijft 14 dagen in quarantaine. Ook twee collega’s werden reeds getest en wachten momenteel op hun testresultaten. Indien ook zij een besmetting zouden hebben opgelopen, moeten ze een quarantaine in acht nemen.

“De contacten met de kinderen werden gescreend door de arts van het CLB. Omdat de contacten niet in een klaslokaal verliepen, maar in een grote en verluchte refter, worden ze niet als “hoog-risicovol” ingeschat door de arts. De kinderen van deze bubbel moeten niet in quarantaine, zij kunnen de lessen blijven volgen. Zij kregen wel een toelichting over hoe zij hun gezondheid kunnen monitoren de komende 2 weken”, klinkt het.

“De directie heeft zeer kordaat en goed opgetreden en de juiste mensen en diensten ingeschakeld. De impact op de schoolwerking is beperkt omdat dit geen hoog-risicovolle besmetting is. Maar dit wordt uiteraard van zeer dichtbij verder opgevolgd ”, aldus schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).