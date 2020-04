Leerkrachten Edugo Campus De Brug maken 750 gezichtsmaskers per dag Jill Dhondt

11u51 0 Gent Hoewel het paasvakantie is, hebben 22 leerkrachten van Edugo campus De Brug in Oostakker besloten om toch naar school te komen. De vrijwilligers komen samen in de nieuwe technische lokalen van de school om gezichtsmaskers te maken, bestemd voor de zorgsector.

Edugo Campus De Brug is een eerstegraadsschool met een kleine 650 leerlingen. Om hun steentje bij te dragen voor de zorgsector, maken enkele leerkrachten doorzichtige maskers in hun vakantieperiode. “Onze campus produceert 750 maskers per dag”, zegt Filip Van Den Noortgate, technisch adviseur van de campus. “We doen ons best, maar de vraag naar gezichtsmaskers is nog steeds groter dan wat we kunnen produceren.”

De maskers worden gemaakt in het nieuwe STEM-atelier van de school, die vanaf volgend schooljaar in gebruik zou gaan. Het zwembad werd niet lang geleden omgebouwd tot een werkplek voor alle STEM-richting van de eerste graad. Aangezien het om een grote ruimte gaat, kunnen de leerkrachten voldoende afstand houden van elkaar terwijl ze aan het werk zijn.