Leerkracht Stijn revalideerde na hersenletsel en deelt tips als ervaringsdeskundige ‘social distancing’ Yannick De Spiegeleir

16 mei 2020

18u48 15 Gent De Gentse leerkracht Stijn Geerinck werd 2,5 jaar geleden van zijn fiets gemaaid door een dronken automobiliste. De Gentse leerkracht Stijn Geerinck werd 2,5 jaar geleden van zijn fiets gemaaid door een dronken automobiliste. In zijn boek ‘Tussen hoop en hersenletsel’ blikt hij terug op een loodzwaar herstelproces . Als ervaringsdeskundige deelt hij in coronatijden zijn inzichten rond social distancing en leven in isolement.

“Door mijn statuut als ‘behorende tot de risicogroep’ kan ik dit jaar niet meer werken. Ik was net dit schooljaar weer begonnen officieel parttime te werken. Dit is keihard voor me, gezien mijn jarenlange voorgeschiedenis met leven in isolement en het belang van mijn zinvol werk. Ik mis de collega’s en de leerlingen. Maar goed, het is voor iedereen lastig en met enkele tips hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren”, zegt Stijn. “Er is trouwens veel kennis uit ervaring te vinden bij mensen die door een ziekte, of een ongeval een manier van omgaan met één of andere vorm van isolement hebben ontwikkeld. Die kennis is vaak organisch gegroeid uit noodzaak. Dit is een warme oproep om zeker ook naar hen te luisteren. Dan kunnen ze op die manier zorg verlenen voor anderen. Het zijn vaak specialisten in ontvangen, maar ook in het verlenen van zorgverlening. Samenwerken en hun inzichten raadplegen kan onze aanpak als samenleving verfijnen en verbeteren.”

Tip 1: Maak tijd voor een compliment en wat extra vriendelijkheid

“Ik heb de confrontatie met ongewenste afstand, gedurende vele jaren sociaal isolement, leren oplossen door extra vriendelijk en aandachtig te zijn voor mensen, wanneer ik ze wel kon ontmoeten. Evolutie gedurende miljoenen jaren heeft ons tot de meest sociale soort op aarde gemaakt, die rekent op samenwerking om weerbaar te zijn. Dit kunnen we dus niet ‘ongedaan maken’. Een leuke opmerking, een los aangenaam grappig gesprek, altijd: ‘hallo, dank u, na u, graag gedaan’ zeggen wanneer het past. Ik laat weinig kansen liggen om een compliment te geven. Ik stuur vaak bemoedigende berichtjes. Dit en vele andere communicatie brengt meer zin in het leven voor mijn omgeving en dus ook voor mezelf, want ik voel dan weer waardevolle verbondenheid.”

Tip 2: Sta open voor onverwachte voordelen. Ook al zijn ze klein.

“Er ontstaat tijdens periodes van grotere sociale afstand meer tijd en ruimte. Die kan gebruikt worden om het denken te vertragen en als gevolg daarvan meer betrouwbare keuzes te maken. Veel van onze gedachten komen snel in ons op. We trekken daaruit ook voortdurend conclusies, voelen er emoties bij en verbinden er waardeoordelen en interpretaties aan. Vaak is dat heel nuttig, we kunnen dat vrij goed. In moeilijke en onzekere omstandigheden zijn die snelle conclusies echter vaak fout of te overhaast. Door isolement ontstaat de kans om met meer overleg te handelen: de conclusies rustig bekijken, gelegde verbanden te kunnen onderzoeken, emoties te beheersen in plaats van beheerst te worden door emoties.

Tip 3: Terugvalscenario’s zijn aanvaardbaar

“In moeilijke omstandigheden is evolutie nooit synoniem voor vooruitgang. Als de volgehouden inspanningen goed worden aangepakt en ondersteund kan de op en neer golvende curve wel op lange termijn in stijgende lijn gaan. Tijdens momenten van stilstand of achteruitgang is het dus heel belangrijk om door te gaan met verder doen tegen een verstandig tempo. Door in te zien dat zin en waarde in het leven samengaan met momenten van banale pech, toeval en existentiële leegte, kan een gezonde berusting bereikt worden, zonder lusteloos te worden.”

