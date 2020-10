Leerkracht bezit 278 beelden van kinderporno en riskeert 1 jaar cel: “Ik weet niet hoe die op mijn laptop zijn terechtgekomen” Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

10u14 6 Gent In de rechtbank van Gent stond maandag een leerkracht terecht voor het bezitten en verspreiden van kinderpornografische beelden. De procureur vorderde een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro. “Die bestanden moeten via een virus op mijn laptop zijn beland.”

Volgens de procureur gaat het om ernstige feiten omdat de beklaagde de feiten minimaliseert. De leerkracht beweerde dat hij wel porno keek, maar geen kinderporno. Het zou volgens de leerkracht enkel om ‘een nudistenfilmpje en een voorlichtingsfilmpje’ gaan. Dit minimaliserend gedrag bewijst voor de procureur dat de beklaagde niet tot schuldinzicht is gekomen.

Strenge rechter

De beklaagde hield een tijd vol dat hij geen idee had hoe de beelden op zijn laptop terecht waren gekomen. Hij verklaarde dat het waarschijnlijk een computervirus geweest is. De rechter maakte zich meermaals boos tegen de man: “Mijnheer alstublieft, u spreekt steeds over ‘mogelijk’ en ‘misschien’, maar daarmee neemt u afstand van uw verantwoordelijkheid. Zeg mij gewoon wat u heeft gedaan”.

Minderwaardigheidsgevoel

De leerkracht gaf uiteindelijk toe dat hij inderdaad over verschillende beelden beschikte die hij op internet had gevonden en deelde met een ‘collega’ via Skype. Hij schreef zijn gedrag toe aan een depressie waar hij mee kampt en een minderwaardigheidsgevoel dat vastgesteld is door een psycholoog. Ook gaf hij aan dat hij aan de betere hand is en zich op professioneel vlak wil blijven inzetten.

De rechter reageerde sceptisch: “Ik ben thuis in de gedragswetenschappen, mijnheer. Je vindt misschien een psychiater die je om de tuin kan leiden, maar met mij zal het niet lukken. En met dit dossier, denk je nu echt dat ik je les zal laten geven? Even serieus blijven.”