Leerkracht Beaudine De Schuyter liep stage tijdens corona: “Uniek gevoel: een eigen website én direct mogen blijven op stageschool” Wietske Vos

05 oktober 2020

15u41 0 Gent Voor kersverse juf Beaudine De Schuyter (22) is het vandaag haar eerste dag van de Leerkracht, al verdiende ze het vorig jaar eigenlijk ook al om in de bloemetjes gezet te worden. De gedreven jonge onderwijzeres maakte immers haar studie af én liep stage tijdens de moeilijke coronaperiode, en liet die ervaring uiteindelijk in haar voordeel spelen. Ze startte in september als leerkracht van het zesde leerjaar op haar stageschool, GO! basisschool De Vogelzang in Oostakker.

Beaudine De Schuyter, net afgestudeerd als onderwijzeres, heeft spannende tijden achter de rug. Vorig academiejaar stond ze in november als stagiaire voor het eerste leerjaar in basisschool De Vogelzang in Oostakker, en van maart tot juni liep ze er stage in het derde leerjaar. “Stage lopen houdt in dat je alleen voor de klas staat en lesgeeft, en dat de mentor achteraan in de klas zit en een oogje in het zeil houdt”, vertelt ze.

Lokdown: even paniek

Zo ging het er ook aan toe op die beruchte vrijdag 13 maart 2020, die een dag als alle andere leek te worden. “Tot we ’s avonds via het tv-journaal vernamen dat maandag de lockdown zou ingaan en de kinderen en wijzelf niet meer naar school mochten”, kijkt Beaudine terug. “Er heerste totale paniek, ook in de klasgroep van mijn jaar. Er werd direct volop vanalles heen en weer gestuurd, op sociale media gepost en gebeld: hoe moesten wij ons diploma halen nu? Kunnen wij wel afstuderen?, vroegen we ons af. Uiteindelijk is dat vlot verlopen, al heb ik daar wel mijn flexibiliteit moeten tonen.”

‘Flexibiliteit’ is een eufemisme in dit geval: Beaudine besloot zelf een eigen website te ontwikkelen met instructie-, bewegings-, yoga- en andere filmpjes om haar pupillen van 8 jaar letterlijk en figuurlijk bij de les te houden. “Ik kon op zich aan de slag met het bestaande platform Padlet”, vertelt ze. “Maar ik wilde ook aan HOGENT, waar ik studeerde, tonen dat ik zelfstandig mijn doelen kon halen en hoe ik zelf betrokken was bij de gevolgen van corona. Via Padlet kon dat niet.”

Gestart op stageschool

Die betrokkenheid vertaalde zich onder meer in enkele momenten per week aandacht besteden aan de leerlingen die meer zorg nodig hadden of van wie de ouders minder steun konden bieden, en later – nadat de scholen met aangepaste draaiboeken weer opengingen – tijdens de opvang voor het derde en vierde leerjaar leerlingen helpen begeleiden die kwetsbaarder waren of van wie de ouders in de zorg werkten.

Een en ander heeft haar geen windeieren gelegd, want Beaudine is ondertussen aan de slag op haar stageschool. “Mijn laatste stagedag was vrijdag 5 juni, en maandag 8 juni kreeg ik al een mail dat ik op gesprek mocht gaan”, glundert ze. “Daaruit bleek ook de steun van de directeur, Emma De Jaeger, voor mijn initiatief, en dat deed veel deugd. Ik voel me nu wel een beetje uniek: door de omstandigheden direct een eigen website én direct mogen blijven op mijn stageschool.”

Steun voor starters

De start bij De Vogelzang vorige maand verliep goed, niet in het minst door de steun voor startende leerkrachten vanuit de Scholengroep Gent GO!, aldus Beaudine. “Geen onbelangrijk gegeven tijdens deze coronaperiode. Dit schooljaar komen alle startende leerkrachten nog samen om ervaringen uit te wisselen en antwoorden te krijgen op vragen die we nog hebben. Daar kijk ik enorm naar uit! En voor de dag van de Leerkracht ontvingen we van de directeur een hele mooie mail om ons te bedanken voor ons werk.”