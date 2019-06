Leer reanimeren in de Gentse Feesten Sabine Van Damme

24 juni 2019

11u29 10 Gent Iedereen kan een leven redden. Onder dat motto biedt het Rode Kruis Gent reanimatiecursussen aan. Nu doen ze dat ook tijdens de Gentse Feesten, gratis nog wel. Vooraf inschrijven is wel nodig.

Waarom zou je het eigenlijk niet doen? Het Rode Kruis Gent legt zijn reanimatiepoppen tijdens de Gentse Feesten in het Marriott-hotel op de Korenlei. Lesgevers tonen de technieken die je nodig hebt om een leven te redden, mocht dat nodig zijn. Zelf oefenen mag uiteraard ook. Je leert er zelfs een defibrillator gebruiken, en dat allemaal gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, zodat de lessen ordentelijk kunnen verlopen.

Echte Feestenadepten kunnen hun nieuw aangeleerde technieken ongetwijfeld snel toepassen op de Vlasmarkt. Even werd even overwogen de cursus gewoon daar te geven, “maar daar wordt al genoeg aan mond-op-mond gedaan”, klonk het. Of zonder gekheid: reanimeren kan een leven redden, gelijk waar of wanneer, en iedereen kan het leren. Doen!

Info en inschrijven op https://gentsefeesten.stad.gent/nl/search?search=reanimeren of via www.rodekruis.be/gent/reanimatie.