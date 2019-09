Leer de wijkinspecteur kennen op infomoment Wouter Spillebeen

12 september 2019

16u24 0 Gent Inwoners van Drongen die de wijkpolitie en de buurtinspecteur willen leren kennen, zijn op zaterdag 21 september uitgenodigd in het commissariaat in de Domien Ingelsstraat. De kennismaking maakt deel uit van een reeks infomomenten die de Gentse Flikken opstarten.

Alle inwoners van Drongen kunnen op het infomoment tussen 14 n 17 uur meer leren over de zaken waarvoor je bij de buurtinspecteur terecht kan en waar de wijkpolitie in je buurt op inzet. Er is ook een infomarkt met standjes van verschillende lokale partners. “De buurtinspecteur staat de hele namiddag klaar voor een koffie en een babbel”, klinkt het bij de politie.

Wie geïnteresseerd is om het infomoment bij te wonen, kan nog inschrijven tot 16 september door je naam, familienaam en geboortedatim via mail door te geven naar pz.gent.wijk.drongen@police.belgium.eu, door te bellen naar 09 266 61 90 of door binnen te springen in het commissariaat. Inwoners van andere Gentse gemeentes zullen later nog uitgenodigd worden.