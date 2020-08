Leden van Greenpeace Gent vragen voorbijgangers hoe zij duurzamer leven Jill Dhondt

16 augustus 2020

15u12 0 Gent Enkele leden van Greenpeace Gent stonden deze namiddag paraat op de Vrijdagmarkt voor een intereactieve actie. Ze hadden drie borden uitgezet waarop hun eisen stonden voor een duurzamere samenleving, en vroegen aan voorbijgangers wat hun suggesties waren. “Mensen zeggen vaak dat ze willen terugkeren naar een normale situatie. Maar de manier waarop we leefden voor de pandemie was niet gezond voor het milieu. Wij willen dus naar een nieuw normaal.”

Enkele weken geleden gaven leden van Greenpeace zes voorstellen af aan de regering Wilmès hoe ze voor een meer duurzame maatschappij konden zorgen. Diezelfde voorstellen stonden vanmiddag uitgestald op borden op de Vrijdagmarkt in Gent. Enkele leden van Greenpeace Gent vroegen aan voorbijgangers hun mening over de stellingen, en of ze zelf suggesties hadden om een meer duurzame maatschappij te bekomen. Die suggesties werden op een blad geschreven, gefotografeerd en op sociale media geplaatst om anderen te inspireren.

“We horen mensen vaak zeggen dat ze willen terugkeren naar een normale situatie, zonder covid. Het probleem daarbij is dat we voor de pandemie, toen alles nog ‘normaal’ was, onze planeet aan het kapotmaken waren. Daarom pleiten wij voor een ‘nieuw normaal’, een samenleving waar sociale en ecologische duurzaamheid prioritair zijn. Wij geven vandaag slechts zes suggesties mee, hoewel er veel meer zou moeten gebeuren. De extreme hitte van de voorbije dagen is daar het bewijs van.”