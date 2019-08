Ledeberg laat voor 96ste keer licht in de duisternis schijnen

Erik De Troyer

25 augustus 2019

11u21 0

De lichtstoet in Ledeberg was dit jaar al aan zijn 96ste editie toe. Dit jaar stond alles in het teken van Gentse monumenten. Gent-Sint-Pieters, de Aula, de Rabottorens en zelfs het Kuipke werden nagebouwd. Er is dit jaar in elk geval werk gekropen in de wagens van de 12 deelnemende carnavalsverenigingen. Na de stoet volgde nog een groot vuurwerk om de 25ste verjaardag van de Ledebergse Feesten te vieren.