Ledeberg in beeld: caféuitbaatster op post om de buren te begroeten Jill Dhondt

08 april 2020

16u26 2 Gent Voor de coronacrisis zat Myriam niet op de stoep, maar achter de toog van haar Café Century in Ledeberg. Nu het café verplicht gesloten is, zit ze op uitkijk voor de deur.

Myriam, de uitbaatster van café Century in Ledeberg, mist het sociale contact. Om dat een beetje op te lossen, zit ze op post voor het café, om haar klanten en buren te begroeten.

Even verderop mag haar man wel nog openblijven, die verkoopt verse soep. “We zijn daar mee gestart toen we merkten dat het café alleen niet meer genoeg opbracht”, zegt hij aan de telefoon. “Nu zit mijn vrouw zonder werk, maar ze zit wel graag buiten om toch een praatje te slaan met de mensen die we kennen.”