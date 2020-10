Lecter Media krijgt speurders over de vloer in verband met uitzending over pedofiel in ‘Axel Gaat Binnen’ Dylan Vermeulen Sander Bral

02 oktober 2020

20u46 2 Gent De politie heeft op vrijdag 2 oktober verschillende huiszoekingen gedaan bij het kantoor van Lecter Media en bij verschillende medewerkers van het productiehuis, waaronder ook in Gent. Dat bevestigt televisiemaker Guy Goedgezelschap. “We zijn verbaasd over de stappen die worden genomen in dit onderzoek.”

“Dit is een volgende stap in het onderzoek. We kunnen niet anders dan het ondergaan, ook al zijn we van mening dat wij alles correct hebben gedaan”, aldus een verbaasde Goedgezelschap, oprichter van het productiehuis Lecter Media en maker van het programma ‘Axel Gaat Binnen’.

Dwangsom

VTM zond de aflevering van ‘Axel Gaat Binnen’, waarin hij het Forensisch Psychiatrisch Centrum bezoekt, niet uit op maandag 7 september. In de aflevering kwam een interview met een geïnterneerde pedofiel aan bod, maar daar ging zijn advocaat niet mee akkoord. “Mijn cliënt heeft een IQ van 67 en is geïnterneerd. Op televisie komen is alleen maar nadelig voor hem en zijn slachtoffers”, aldus zijn raadsman Joris Van Maele. VTM zou een dwangsom moeten betalen als ze het fragment toch zouden uitzenden.

Bewijsstukken verzamelen

Vrijdag 2 oktober volgde een nieuwe stap in het onderzoek. “Zoals het altijd gaat in een dagvaarding staan twee partijen tegenover elkaar. Vandaag werden er op ons hoofdkantoor en bij verschillende medewerkers thuis documenten verzameld door de politie. Deze zullen worden bekeken om vast te stellen of we steeds correct gehandeld hebben. Wat ik als producent enkel kan bevestigen. Ik ben absoluut verbaasd over de verschillende stappen die genomen zijn in dit onderzoek. Maar we zullen onze volledige medewerking verlenen, ook al staan we er niet achter”, zegt Goedgezelschap.

Maarten Janssen, channel manager van VTM reageerde al eerder: “Alle betrokkenen die aan het woord komen in de uitzending hebben hun toestemming verleend. Er is ook zorgvuldig overleg geweest met het Forensisch Psychiatrisch Centrum om alles op een respectvolle manier in beeld te brengen. Zij hebben ook alle beelden bekeken en goedgekeurd.”

Bij het parket was voorlopig niemand beschikbaar voor commentaar.