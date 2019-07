Leander (17) en zus Ilona (14) zes dagen in variéteshow, drie dagen bij Gentse zangstonde JONG TALENT Jeffrey Dujardin

18 juli 2019

13u23 0 Gent Voor de 17-jarige Leander Vertriest en zijn 14-jarige zus Ilona uit Ledeberg worden de Gentse Feesten drukke tijden. Ze zullen zes dagen te zien zijn in een variétéshow ' Voor de 17-jarige Leander Vertriest en zijn 14-jarige zus Ilona uit Ledeberg worden de Gentse Feesten drukke tijden. Ze zullen zes dagen te zien zijn in een variétéshow ' Fieste op 't ieste ',met Gentse humor, dans en zelfs travestie. Ook zullen ze de laatste drie dagen van de Feesten om 20 uur optreden op Sint-Jacobs, tijdens de ' Gentse Zangstonde' , met de Gentse muzikale klassiekers op het programma.

Ilona en haar broer zijn creatieve wezens, dat is duidelijk. Ze hebben al op het podium gestaan. Van de Handelsbeurs tot de Bozar, en ze gaan zelfs met de Ledebirds in september optreden voor de koning. Ilona is de zangeres van dienst, die toch in een opmerkelijk aantal talen kan zingen: "Macedonisch, Bulgaars, Engels, Frans, Spaans, en natuurlijk Gents", zegt ze trots. Leander is de virtuoos op accordeon, hij is zelfs erekampioen dit jaar bij een wedstrijd van de Vlaamse amateurmuziekorganisatie (VLAMO). "Totaal onverwacht", zegt hij. De tieners hebben samen ook een bandje opgericht, dat op 22 en 24 juli te zien is in Hot Club de Gand. Kortom, een drukke agenda voor de twee. De optredens bij de Gentse Feesten zien de tieners alvast zitten. "Het is enorm leuk om tijdens de Feesten te kunnen optreden", zegt Leander.

Trotse ouders

Ook voor de trotse ouders is het een eer. "Ze hebben dankzij hun creativiteit al overal gezeten", zegt mama Anne-Marie. "Je kan ze alleen maar steunen en die kans geven. We zorgen ook wel dat ze kunnen opgroeien in een creatieve omgeving die inspireert." Zo hangt de kamer van Leander vol met muziekinstrumenten, honderden gitaren, partituren, mondharmonica's en accordeons. "En dan is het meeste nog verstopt", zegt hij trots.

Je kan ze hieronder aan het werk zien met hun ‘Millennial All-Style Band‘, die te zien is in Hot Club De Gand.