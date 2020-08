Laura keerde zich af van traditionele patisserie en verkoopt nu gezonde tussendoortjes Jill Dhondt

26 augustus 2020

13u17 1 Gent Voor Laure Demasières (29) hebben eieren, boter en suiker al lang geen geheimen meer. Ze werd opgeleid als patissier en ging daarmee aan de slag toen ze twee jaar lang in Australië woonde. Wanneer ze gezondheidsproblemen kreeg, begon ze echter te experimenteren met gezondere snacks. Ze leerde hoe je de perfecte energie balls en andere snacks maakt, en besloot deze bij haar thuiskomst te koop aan te bieden.

Laura trok drie jaar geleden naar Australië om tijd te spenderen met haar zus en haar metekind Hazel. Op een bepaald moment kreeg ze problemen met haar gezondheid, waardoor ze haar eetgewoonten serieus onder de loep moest nemen. “Een gezonde levensstijl werd een absolute prioriteit, maar wel een uitdaging. Ik ben opgeleid als patissier en snack graag. Ik heb daar ook een tijd gewerkt als patissier, maar daar ben ik uiteindelijk van afgestapt. Hopen eieren, boter en suiker pasten niet meer binnen mijn filosofie.”

Energy balls

Laura begon te experimenteren met energy balls, en vandaag kan ze niet meer zonder. “Het is het ideale tussendoortje om je energie op peil te houden. Toen ik terugkwam naar Gent na twee jaar, kwam ik op het idee om ze hier te verkopen. Zo is Hazel & Nuts ontstaan.” Het aanbod bestaat intussen uit meer dan enkel energy balls. Op de webshop kan je ook energiebars, bananenbrood, pannenkoeken en koekjes krijgen. Alles is vers, handgemaakt, vrij van gluten, lactose, dierlijke producten en bewaarmiddelen, en bevat enkel natuurlijke suikers. “Daardoor zijn de snacks niet enkel lekker, maar ook goed voor je gezondheid.” Laura organiseert ook workshops voor kinderen en volwassenen waar ze hen leert om gezonde tussendoortjes en een gezond ontbijt te maken.

Meer info op de website.