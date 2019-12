Late rush voor aanvragen lage-emissiezone: “Wacht niet tot 31 december” Erik De Troyer

23 december 2019

11u22 5 Gent Iedereen lijkt wel tot het laatste moment te wachten om zich in regel te stellen met de lage-emissiezone (LEZ). Van de 7.529 aanvragen zijn er 3.049 de voorbije drie weken ingediend. Het LEZ-team werkt daarom ook tijdens de kerstvakantie door. “Maar wacht niet allemaal tot 31 december om je aanvraag in te dienen.”

De lage-emissiezone gaat officieel in op 1 januari 2020. In werkelijkheid zal het echter pas op 3 januari zijn, want dan pas worden de LEZ-borden onthuld. Dat is met een paar dagen vertraging, want een massa personeelsleden oproepen om op 1 en 2 januari te komen werken, leek de stad een slecht idee. Bovendien wordt de eerste boete pas op 1 februari uitgeschreven. Januari is een overgangsmaand.

De stad communiceert intussen al twee jaar over de LEZ, maar heel wat automobilisten schieten nu pas in actie. “Dat hadden we ook verwacht. In Antwerpen, waar de LEZ twee jaar geleden werd ingevoerd, merkten ze ook dat de piek in de laatste weken zat. Daarom werkt ons team van acht medewerkers ook tijdens de kerstvakantie verder, behalve op de feestdagen natuurlijk”, klinkt het op het kabinet van schepen Tine Heyse (Groen).

130.000 Gentse voertuigen

Sinds één december liepen er 3.049 aanvragen binnen. Dat gaat niet alleen om betalende aanvragen: ook wie uit het buitenland komt, moet zijn nummerplaat doorgeven. Wie dat niet doet en toch voorbij een LEZ-camera rijdt, krijgt eveneens een boete. Van de 7.529 aanvragen zijn er in totaal slechts 1.492 betalende. Het gaat in dat geval om dieselwagens. Die mogen enkel nog de binnenstad in als ze 25 euro per maand of 345 euro per jaar betalen.

Toch is dat maar een peulschil in vergelijking met het totale aantal ingeschreven voertuigen dat in Gent rondrijdt. De Gentenaars bezitten samen namelijk meer dan 130.000 ingeschreven voertuigen. “Het is niet duidelijk hoeveel wagens er in Gent nog rondrijden die vanaf januari eigenlijk de binnenstad niet meer in mogen. We hopen daar binnenkort wel duidelijkheid over te hebben.”

Er zijn ook mensen die afscheid nemen van hun oude wagen. De voorbije zes weken werden 84 slooppremies aangevraagd. Checken of jouw wagen in de LEZ-zone binnen mag, kan op www.lez2020.gent.