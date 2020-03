Laptop met foto’s gestolen uit ouderlounge UZ Gent: “Niemand heeft een hart van steen, hopelijk krijgen we onze laptop terug” Sabine Van Damme Lieke D'Hondt

01 maart 2020

12u00 75 Gent Alle foto’s van de zwangerschap, maar ook die van de moedige strijd die hun kleine meisje voert op de afdeling neonatologie in het UZ Gent zijn weg. Gestolen. Jens Vermassen liet zijn laptop anderhalf uur onbeheerd achter in de afgesloten ouderlounge van het ziekenhuis. De computer – met alle foto’s en filmpjes – werd gestolen. “Omdat niemand een hart van steen heeft, hopen we dat de dief de laptop nog terug bezorgt. Niet voor het materiële, wel voor de foto’s. Niets raakt ons zo diep in ons hart.”

Zorgeloos zwanger van hun eerste kindje maakten Jens Vermassen en Liselotte de Wilde uit Sint-Niklaas massa’s foto’s en filmpjes en zelfs een zwangerschapsdagboek. Toen die zwangerschap op 25 januari abrupt eindigde in een spoedkeizersnede en kleine Ella vijf weken te vroeg geboren werd, bleven foto’s en filmpjes een houvast voor de ouders. “Ook een manier voor Liselotte om later die spoedbevalling te verwerken”, zegt kersverse papa Jens. “Onze kleine Ella ligt op de afdeling neonatologie, maar ook daar maakten we uiteraard foto’s en filmpjes. Haar eerste lachje, haar eerste keer kwaad. Alles belandde op onze laptop. En die is nu gestolen. Hartverscheurend is het.”

Het gaat niet om het materiële, wél om de foto’s, waar we in deze overweldigende periode geen back-ups van hebben gemaakt Papa Jens Vermassen

Omdat ouders van prematuurtjes soms tot 10 uur per dag in het ziekenhuis zijn, maakte het UZ Gent een ouderlounge, in een ander gebouw. Het is een soort woonkamer waar de ouders even tot rust kunnen komen, weg van het gepiep van de monitoren op de afdeling. Alleen ouders kunnen er binnen met een code, en personeel met een badge. “Het is een soort tweede thuis in deze hectische periode”, zegt Jens. “Een veilige cocon. Dus heb ik daar even mijn laptop laten staan, in een tas, aan de kant. Ook mijn autosleutels zaten erin. Maar toen ik terugkwam was de laptop weg. De tas en de sleutels waren er wel nog, net als de lader van de computer. Ik hoopte dat iemand per ongeluk mijn computer had meegenomen en legde een briefje. Maar nadat er 24 uur later nog geen reactie was, plaatste ik in overleg met het personeel een oproep op Facebook. Ik hoop echt dat de dief de laptop op een of andere manier terug bezorgt. Anoniem afgeeft in het UZ of zo. Of mij contacteert via Facebook.”

Moedig gevecht

“Het gaat niet om het materiële, die Laptop is een gewone Medion Akoya, niks speciaal. Het gaat wél om de foto’s, waar we in deze overweldigende periode geen back-ups van hebben gemaakt. We hebben niks meer van de eerste dagen van onze kleine dame. We willen haar zo graag later tonen wat voor moedig gevecht ze heeft geleverd om op deze wereld te zijn. We willen de ziel van de zwangerschap opnieuw kunnen zien.” Op 28 februari was er een stevige stroompanne in de ruime regio, die ook het UZ Gent trof. Heeft de dief daarvan gebruik gemaakt om de ouderlounge binnen te dringen? “Het kan bijna niet anders”, denkt Jens. “Sowieso is deze diefstal een stevige breuk in het vertrouwen in de mensheid. Andere ouders leven mee, ook zij dachten in de ouderlounge een veilige cocon te hebben. Anderzijds: de stroom reacties die ik krijg sinds de oproep toont dat mensen wel meeleven, mee willen zoeken en willen helpen. Ik hoop echt dat de dief tot inkeer komt.”

Wie info heeft over de laptop mag dat melden bij de politie van Gent (09/266.61.11) of Sint-Niklaas (03/760.65.00), of via Facebook aan Jens Vermassen.