Lange wachtrijen voor uitverkoop bij Gentse Brantano’s

22 augustus 2020

Ellenlange rijen koopjesjagers vandaag aan de Gentse vestigingen van Brantano. Overal staan rijen wachten van 150 tot 200 meter lang. In Gentbrugge bijvoorbeeld waar deze ochtend een 100-tal klanten werden binnengelaten maar waar er ruim 500 nog staan aan te schuiven.

“Het voorbije uur zijn we een meter of acht opgeschoven en we staan nu nog dertig meter van de ingang. Het gaat echt niets vooruit. We zien ook nauwelijks mensen buiten komen”, zegt Tibo Ongena. “Als het aan dit tempo vooruit blijft gaan hou ik het hier toch voor bekeken. We hebben tot nu toe hooguit 5 mensen zien buiten komen, wel altijd met enorme hoeveelheden schoenen.”

Alles wordt verkocht met een korting van 75%. “Toch is er geen sprake van hamstergedrag of Amerikaanse toestanden”, zegt één van de kopers die net zijn koffer vult met zakken vol schoenen. “Alles verliep behoorlijk rustig en gedisciplineerd maar het is wel druk aan de kassa’s momenteel. Ik stond hier om 8.45u al aan te schuiven voor de opening om 10u en was nummer 75 om binnen te gaan.”

Wie koopjes wil doen vandaag heeft dus vooral veel tijd en geduld nodig vandaag.