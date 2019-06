Lange wachtrijen aan drankstanden spelen Copacobana Festival parten: “Hitte deed betaalsysteem uitvallen” Yannick De Spiegeleir

30 juni 2019

15u31 0 Gent Het was immens druk op het Copacobana Festival in Sint-Amandsberg dit weekend. Door de hoge opkomst en problemen met het betaalsysteem liepen de wachttijden aan de drankstanden op tot een halfuur of langer. “We blijven een festival dat volledig op vrijwillige inzet draait, maar naar de toekomst gaan we wel bekijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken”, zegt organisator Joachim Matthys.

Het probleem met de lange wachtrijen op Copacobana is niet nieuw. Ook bij voorgaande edities moesten bezoekers tijdens piekmomenten wel even geduld oefenen voor ze aan een drankje geraakten, maar tijdens deze editie waren de wachtrijen – vooral op zaterdagavond – wel heel erg lang. Bij heel wat bezoekers leidde dat tot de nodige frustratie.

Verschillende oorzaken liggen volgens de organisatie aan de basis van het probleem. “Eerst en vooral blijven we een organisatie die volledig op vrijwillige inzet draait. We zijn dus afhankelijk van de goede wil van mensen die willen helpen. Bij deze doe ik graag een warme oproep naar vrijwilligers die zich bij ons willen aansluiten”, zegt Matthys.

Voor de eerste keer werd dit jaar overgeschakeld op een cashless betaalsysteem met een kaart die bezoekers aan de kassa, maar ook met een app op hun smartphone konden opladen. “Jammer genoeg is het systeem zaterdag enkele keren uitgevallen door de hitte. Dat was uiteraard niet bevorderlijk voor de wachtrijen.”

Ondanks de lange wachttijden blikt Matthys op de laatste festivaldag toch al tevreden terug op deze editie. “Mensen een leuke tijd geven op ons festival blijft, meer dan het verkopen van zoveel mogelijk bier, het belangrijkste doel en in dat opzet zijn we opnieuw geslaagd maak ik op uit heel wat positieve reacties die ik mocht ontvangen. Bovendien noteren we geen enkel incident of vechtpartij. Ook dat is een opsteker.”

Toch beseft de organisator dat er in de toekomst gesleuteld moet worden aan het concept zoals hij ook al voor aanvang van deze editie aangaf. “Er deden verschillende scenario’s de ronde dit weekend. Het festival downsizen, inkom vragen of een vierde dag inlassen zoals we zelf eerder voorstelden aan de stad. Eén van de motivaties daarvoor was zeker dat we de opkomst meer zouden kunnen spreiden. Ook een verhuis naar een andere locatie wordt geopperd, maar dat is voor ons echt de laatste optie. We gaan na afloop van het festival eerst rustig de tijd nemen om alles te bekijken.”