Lange file door defecte slagbomen aan Muidebrug Wouter Spillebeen

03 juni 2020

13u40 0 Gent Het verkeer in de Muide staat deze middag volledig vast door een defect aan de slagbomen bij de Muidebrug.

Zowel in de Voormuide als in de Muidepoort schuiven bestuurders lang aan omdat de slagbomen dicht blijven. Wie richting het centrum van Gent wil, kan beter over de Meulestedebrug langs Wondelgem rijden. Hoe lang de hinder nog zal duren, is nog niet duidelijk.