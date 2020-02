Lang aanschuiven door aanrijding in tunnel bij Weba Wouter Spillebeen

04 februari 2020

18u58 0 Gent Twee vrachtwagens en een personenwagen zijn deze avond rond 17.30 uur betrokken geraakt bij een zwaar ongeval in de tunnel aan de Vliegtuiglaan in Gent ter hoogte van de Weba en Decathlon. In de omgeving zijn lange files ontstaan. Twee chauffeurs raakten gewond.

Het ongeval gebeurde in de tunnel komende van de John Kennedylaan richting Gent. Een vrachtwagen, een auto en een tankwagen met benzine reden er op elkaar in. Bij de klap raakte een van de inzittenden gewond. Het slachtoffer werd buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van een van de vrachtwagens moest door de brandweer uit zijn cabine geholpen worden. “Hij zat niet echt gekneld, maar we moesten een zogenaamde comfortbevrijding uitvoeren”, klinkt het bij de brandweer. “Dat betekent dat we hem zo comfortabel mogelijk uit de cabine moesten halen.” Ook die chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten verkeert hij ook niet in levensgevaar.

Omdat een van de vrachtwagens een tankwagen is van Dats 24 met een lading brandstof, was er even vrees voor een lek. De brandweer onderzocht de tankwagen grondig en kon geen lek vaststellen.

Door de aanrijding ontstonden snel lange files ter hoogte van de werken aan de Weba. Chauffeurs konden na ellenlang aanschuiven via de andere rijrichting hun weg verderzetten onder begeleiding van de politie.