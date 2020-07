Landbouwers steunen Solidariteitsfonds met 200 liter melk Wietske Vos

11 juli 2020

20u13 3 Gent Melkveehouders van Flemish Milk Board (FMB) en het ‘eerlijke’ zuivelmerk Fairebel hebben 200 liter melk geschonken aan het Melkveehouders van Flemish Milk Board (FMB) en het ‘eerlijke’ zuivelmerk Fairebel hebben 200 liter melk geschonken aan het Gentse Solidariteitsfonds . Ook de vaste boeren die op de Boerenmarkt in de Spijkstraat staan, schonken vlees, brood en groenten.

Margit Sarbogardi en haar dochter Lisa Marie Declerck, bekend van de voedselbedeling in Ledeberg, namen de giften in naam van het Solidariteitsfonds in ontvangst. Het Gentse Solidariteitsfonds organiseerde in coronatijden voedselbedelingen en kookte maaltijden.

De Fairebel-melk werd afgegeven door melkveehoudster Tanja Van Poecke (33). “Eerder dit jaar deden we een protestactie tegen het melkoverschot met melkpoeder. We hebben toen de rest van het poeder weggeschonken aan goede doelen. Dat bracht ons op het idee om met Fairebel nog een keer een schenking te doen.”

De giften van de boeren van de Boerenmarkt krijgen een permanenter karakter, aldus Raf Verbeke van Boerenmarkten. “Door corona is hier eigenlijk een nieuwe schakel voor een korte keten ontstaan”, zegt hij. “Tijdens de lockdown mochten wij de markt niet openen, terwijl een winkel als AVV wel boerenproducten mocht verkopen. Dat was frustrerend. Maar hebben we een elkaar gesteund en een afhaalsysteem georganiseerd. Daar zijn we versterkt uitgekomen. Nu willen we nog meer inzetten op solidariteit en een nieuwe korte keten creëren, rechtstreeks van de landbouwers naar de mensen die het nodig hebben.”