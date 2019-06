Land van Rodelaan krijgt dubbelrichtingsfietspad Sabine Van Damme

24 juni 2019

22u09 0 Gent Nog voor de start van het nieuwe schooljaar moet er een dubbelrichtingsfietspad liggen op de Land van Rodelaan in Gentbrugge. Dat zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. Die straat is door het brokkelviaduct versmald en onveilig voor fietsers.

“Sinds de parking onder de E17 in Gentbrugge is afgesloten, is het fietspad van de Brusselsesteenweg naar de Braemkasteelstraat verdwenen”, stelt Karin Temmerman (sp.a) vast. “Dat is zeer onveilig, zeker voor kinderen die moeten maneuvreren tussen auto’s en vrachtwagens.”

De stad is zich bewust van die situatie. “Nog voor de start van het nieuwe schooljaar moet daar een dubbelrichtingsfietspad komen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Ook op het stuk waar de auto’s rijden moeten een nieuwe toplaag komen. Want de situatie daar zal nog lang aanslepen. AWV zal het E17-viaduct renoveren, maar nog niet meteen. In de eerste fase, van april tot oktober 2020, wordt de richting Kortrijk aangepakt. Daarna, tussen oktober 2020 en april 2021, de rijrichting naar Antwerpen. De bedoeling is de Land van Rodelaan zo snel mogelijk terug volledig vrij te geven, maar dat kan dus pas na de eerste fase, of ten vroegste in oktober 2020.