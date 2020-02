Lancering lezersplatform ‘Gent Leest’: leestips, leesplekken en leesevenementen voor iedereen Jill Dhondt

13 februari 2020

09u42 2 Gent De leesgemeenschap ‘Gent Leest’ lanceert morgen hun online platform, met leestips, leesplekken en leesevenementen voor iedereen. Om de lancering te vieren worden 200 scheurkalenders verspreid over de stad, en een boekenontbijt gehouden in De Krook.

Wie graag leest kan vanaf morgen terecht op de website van ‘Gent Leest’. Daarop delen meer dan 540 stadslezers waarom ze een bepaald boek graag hebben gelezen, en leuke plekken in de stad om te lezen. Verder vind je er een overzicht van geplande evenementen die met lezen of literatuur te maken hebben, en van contacten in de leeswereld. Op de Facebookpagina kunnen lezers met elkaar in interactie gaan.

“Een jaar geleden hebben we een oproep gelanceerd, op zoek naar stadslezers”, vertelt Nathalie De Neve van de Krook, trekker van het project. “Dat was meteen een schot in de roos. Lezen is niet de meest hippe hobby, maar velen zijn ermee bezig. Met het platform hopen we nog meer mensen aan het lezen te krijgen. We verwelkomen steeds nieuwe stadslezers, maar leesgierigen die gewoon inspiratie willen opdoen voor een volgend boek kunnen ook op ‘Gent Leest’ terecht. Daar kunnen ze snuisteren tussen heel diverse tips, van heel diverse stadslezers.”

Van collectie naar connectie

‘Gent Leest’ wil meer zijn dan een online leesplatform. “Via boeken willen we contacten leggen”, aldus Nathalie. “Het gaat om meer dan tips uitwisselen, maar ook om elkaar ontmoeten. Daarom zouden we minstens twee keer per jaar allemaal samenkomen, om een lezing bij te wonen bijvoorbeeld. Er is veel isolement in onze samenleving, wij hebben de taak om mensen samen te brengen. We merken dat in de bieb, velen komen naar hier om onder de mensen te zijn.”

De eerste samenkomst vindt morgen plaats, tijdens de lancering van het platform in de Krook. Wie wil kan langskomen voor het boekenontbijt, en de aftrap van de zoektocht naar unieke scheurkalenders. Het lezersplatform verspreidde namelijk 200 scheurkalenders met 366 leestips doorheen de stad, vooral op plekken die te maken hebben met boeken of lezen. Het gaat om een beperkte oplage, met de eerste leestips van de stadslezers. Op het plein voor de Krook zullen bezoekers grote letters vormen om de lancering te vieren, iedereen is welkom deel te nemen.

