Lana (33) schreef een boek over hoe kanker haar leven redde: “Moest ik niet ziek geworden zijn, was ik mijn dromen nooit achterna gegaan” Jill Dhondt

13 maart 2020

07u00 9 Gent Vier jaar geleden, toen Lana Bauwens 29 was, kreeg ze te horen dat ze darmkanker had. Haar ziekte zou een kantelpunt worden in haar leven. Volgende maand brengt ze haar eerste boek ‘Reset’ uit, waarin ze uitlegt hoe kanker haar leven redde.

“Op een bepaald moment was het echt kantje boordje, ik dacht dat het voorbij was”, zegt Lana. “Toen ik genezen was, is er veel veranderd voor mij. Ik zeg vaak: ik had een leven voor, en een leven na kanker.” Voor ze ziek werd, werkte Lana als journalist in New York. “Daar ben ik veel te laat naar de dokter gegaan, ik bleef maar doorwerken. Kanker was een reset, het heeft me doen stilstaan bij wie ik was, en wat ik wou. Sindsdien sta ik veel gelukkiger in het leven, omdat ik veel meer in het moment leef. Als je op jonge leeftijd zoiets ingrijpends als kanker meemaakt, is het logisch dat je de volgende dag niet als vanzelfsprekend ervaart. Uiteraard heb ik nog steeds schrik om dood de gaan, maar dan zonder spijt.”

Toen Lana in het ziekenhuis lag, had ze dat wel. “Ik had nog een reis willen maken naar Costa Rica, een kattencafé openen en een boek schrijven. Moest ik niet ziek geworden zijn, was ik die dromen nooit achterna gegaan. Ik ben zo dankbaar voor alles, maar vooral dat ik kanker heb gekregen. Was dat niet gebeurd, dan was ik nooit de persoon geworden die ik vandaag ben. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen dankbaar moet zijn dat ze kanker hebben. Voor mij was het een kantelmoment, maar ik ben wel gezond op dit moment. Als je door je ziekte niet het leven kan leiden dat je wil, is het een pak lastiger om dankbaar te zijn.”

Anderen inspireren

“Niemand leert ons hoe we moeten omgaan met lastige periodes”, zegt Lana. “We ervaren allemaal pijn, maar niemand zegt ons hoe we daarmee moeten omgaan. Ik wil aantonen hoe je op een gelukkigere manier in het leven te staan. Je leeft maar één keer, grijp elk moment. Er zit zoveel kracht in beseffen dat het leven eindig is, dat je elk moment moet koesteren. Ik wens iedereen toe dat ze ook in minder mooie momenten rust kunnen vinden. Mijn boodschap is deze: zoek uit wat je gelukkig maakt, en ga die droom achterna. Ik heb kanker nodig gehad om mijn leven om te gooien, ik hoop dat anderen niet ziek hoeven te worden om tot hetzelfde besef te komen.”

Het boek ‘Reset’ komt uit op 3 april, en kan nu al besteld worden via bol.com.