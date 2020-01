Lam Gods verhuist met veel vertoon terug naar Sint-Baafs

Erik De Troyer

21 januari 2020

14u38 10 Gent Veel nervositeit vandaag in de omgeving van de Sint-Baafskathedraal en het Museum voor Schone Kunsten. Het centraal paneel van het Lam Gods keert voor het eerst in meer dan drie jaar terug naar de Sint-Baafskathedraal. Een aantal andere panelen verhuizen dan weer naar het MSK. De hele operatie werd bewaakt met machinegeweren.

De hele operatie moest in het geheim gebeuren maar echt verborgen kon het natuurlijk niet blijven Heel uitzonderlijk bleven de deuren van Sint-Baafskathedraal vandaag gesloten, zonder op het eerste zicht een duidelijke reden. Bovendien stond er een vrachtwagen voor de kathedraal met klimaatregeling. Die wordt doorgaans gebruikt om kunstwerken mee te vervoeren. Rond elf uur dook ook nog eens de politie op. Niemand mocht de Kapittelstraat nog in. Elke kant van de straat werd bewaakt door iemand van de federale politie met een machinegeweer.

Rond de middag reed de vrachtwagen tot aan de zij-ingang van de kathedraal. Daar werden vier delen van het veelluik ingeladen. Het gaat om de bovenste zijpanelen met de beeltenis van Adam en Eva en twee panelen met engelen. Die zullen deel uit maken van de tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie in de het MSK. Die tentoonstelling start op 1 februari. De vier onderste zijpanelen bevinden zich nog in het MSK omdat ze maar pas zijn gerestaureerd. Ook die panelen maken onderdeel uit van de tentoonstelling.

w vier panelen werden iets later uitgeladen in het museum. Ook daar waren de zenuwen gespannen. Bezoekers moesten er zo ver mogelijke weg blijven van de panelen. Sommige zalen worden zelfs tijdelijk afgesloten en het restauratie-atelier stond er voor het eerst in jaren verlaten bij.

Aan het MSK begon het belangrijkste deel van de verhuisbeweging. Het centrale paneel van het Lam Gods moest van het MSK naar zijn vertrouwde plek in de Sint-Baafskathedraal. Het is inmiddels drie jaar geleden dat het centrale paneel er werd weggehaald voor restauratie. Die restauratie leverde onder andere een nieuw gezicht op voor het lam en heel wat extra details die overschilderd waren. Het centrale paneel zal deel uitmaken van een expo met werken van hedendaagse kunstenaars Kris Martin, Lies Caeyers en Sophie Kuijken. Er is ook een educatief luik over de Bijbelse betekenis van het centrale paneel. Die tentoonstelling start op 24 januari.

Rond half drie was de hele operatie achter de rug.