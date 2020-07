Lam Gods ontvangt opnieuw bezoekers

Erik De Troyer

01 juli 2020

17u49 0 Gent Sinds vandaag kunnen toeristen en Gentenaars opnieuw het Lam Gods bezoeken in de Sint-Baafskathedraal. Het is de eerste keer in pakweg vier jaar dat het veelluik nog eens in zijn geheel te zien is voor het grote publiek.

Het Lam Gods staat opgesteld in de vertrouwde Villakappel aangezien het bezoekerscentrum in de kathedraal nog in aanbouw is. Het aantal bezoekers is beperkt tot tien per keer. “De Villakapel is niet groot. Vroeger mochten we daar tot 50 mensen toelaten, nu beperken we het tot tien. De bedoeling is dat de bezoekers online reserveren. Wanneer er nog plaatsen vrij zijn kan men nog aan de kassa betalen”, zegt Johan De Ridder, coördinator van de Sint-Baafskathedraal.

Wie het schilderij wil bezoeken moet een mondmasker dragen. “Op de grond staan de cijfers van 1 tot 10 genoteerd. Om de minuut klinkt het geluid van een harp en dan schuift iedereen één nummer door. Op die manier krijgt iedereen de tijd om rustig elk deel van het schilderij te bekijken. Eigenlijk is de beleving nu beter dan wanneer men met 50 mensen staan te dringen”, aldus De Ridder.

De prijs voor een bezoek aan het Lam Gods is opgetrokken van 4 naar 5 euro. Eens het bezoekerscentrum klaar is, inclusief de virtuele tentoonstelling, zal de prijs nog stijgen. Nu gaan kijken, is dus zeker de boodschap.