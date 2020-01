Lage-emissiezone in Gent: 724 overtreders per dag in eerste week, maar het is dan ook nog gedoogperiode Sabine Van Damme & Erik De Troyer

14 januari 2020

18u06 0 Gent De eerste week van de Lage EmissieZone hebben de 6 camera’s die de zone controleren liefst 5.072 unieke overtreders geregistreerd. Overtreders die de zone meermaals inreden, zijn dus maar één keer geteld. “Dit cijfer geeft alleen een indicatie, omdat we nog in een gedoogperiode zitten waarin geen boetes worden uitgeschreven.”

Sinds 3 januari is in Gent de LEZ van kracht, waarbij vervuilende dieselvoertuigen de stad niet meer binnen mogen. De volledige zone binnen de stadsring R40 – met uitzondering van de as Nieuwewandeling - Blaisantvest – is LEZ. Voorlopig zijn er 6 vaste camera’s die het gebied bewaken. Die scannen de nummerplaten van alle wagens die voorbij rijden.

“Tijdens de eerste 6 dagen van de LEZ werden 5.072 unieke nummerplaten van overtreders geregistreerd”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Meer gedetailleerde cijfers hebben we voorlopig niet, die komen begin februari, na de gedoogperiode. Die gedoogperiode loopt de hele maand januari. Overtreders krijgen dan een waarschuwing in de bus, nog geen boete. In de loop van februari komt er overigens ook een mobiele LEZ-camera bij, eind april komen er nog 3 vaste camera’s extra.”

Of 5.072 nu een goed of slecht resultaat is, valt moeilijk te zeggen. “Enerzijds hebben we actief gecommuniceerd dat er in januari geen boetes worden uitgeschreven, en dus kan het zijn dat er heel wat bestuurders de LEZ bewust negeren. Anderzijds gaat het over de unieke overtreders in één week. Het is dus te vroeg voor een echte evaluatie.”

Enkelingen kregen intussen wel een foutieve waarschuwing in de bus. “Dat klopt, en ook daarvoor is de gedoogperiode goed”, klinkt het. “Zo kunnen we de fouten uit het systeem filteren. Het gaat wel om heel weinig gevallen. Maar wat bijvoorbeeld kan, is dat iemand met een gloednieuwe wagen de zone binnenrijdt, terwijl onze systemen van DIV nog geen nieuwe gegevens hebben doorgekregen, en dus de nummerplaat nog koppelen aan het oude voertuig. Dat wordt dan uiteraard rechtgezet.”

Tot en met 13 januari hebben 17.312 mensen hun voertuig al aangemeld of geregulariseerd voor de LEZ. Het gaat om 10.309 buitenlandse voertuigen, want alle buitenlandse voertuigen – vervuilend of niet – moeten zich aanmelden. 3.708 wagens uit de ‘oranje categorie’ vroegen een betalende toelating aan, en 1.193 prioritaire voertuigen zijn aangemeld voor de LEZ. Dat gaat vaak over speciale voertuigen, bijvoorbeeld de machines om ontspoorde trams terug op de sporen te trekken. “We merken dat de aanvragen voor de vergunningen voor de LEZ vlot binnen komen”, zegt Heyse. “Dit wijst erop dat de mensen goed geïnformeerd zijn én het nodige doen om zich in orde te stellen met de LEZ.”