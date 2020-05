Laetitia hangt lintjes op met dochters, voor zorgverleners in de wijk: “We hebben een band gesmeed met de buren” Jill Dhondt

18 mei 2020

08u44 0 Gent Laetitia (40) woont in een wijk waar heel wat zorgverleners resideren. Om hen een hart onder de riem te steken, begon ze aan het begin van de coronacrisis lintjes aan bomen te hangen rond haar huis. Ze doet dat vandaag nog steeds, samen met haar dochters Elizia (10) en Sophia (3), en heeft intussen de hele buurt betrokken. “We zijn een community geworden.”

“Het nieuws over de coronacrisis is langzaam tot me door gedrongen, zoals bij velen”, begint Laetitia. “Eerst was er ongeloof, een gevoel van ‘het virus kan me niet raken’. Toen mensen ziek werden, besefte ik dat het serieus was. Daar kwam ook bij dat er veel verplegers en dokters in de wijk wonen, die vertelden dat ze constant werden opgeroepen in het ziekenhuis. Je moet het toch maar doen: je eigen gezin achterlaten, zelf risico’s nemen, shifts draaien van 10-12 uur. Ze kijken recht in het gezicht van corona.”

Laetitia wou respect betuigen voor haar zorgende buren, en tonen dat de wijk betrokken is. Een wit laken vind ze niet zo mooi, dus besloot ze lintjes op te hangen met haar twee kinderen. “Sophia knipt, Elizia meet en ik hang ze op aan de bomen in de wijk. Op een gegeven moment waren we elke dag op pad. Zo sta ik intussen bekend als de ‘lintjesvrouw’. Terloops vroegen andere ouders me of hun kindjes ook lintjes mochten ophangen. Tuurlijk mocht dat, dat was de bedoeling. Daardoor vind je nu een mix van onze en hun lintjes, verspreid over acht straten.”

Van lintjes naar buurtgevoel

Terwijl Laetitia de lintjes aan het ophangen was, kwamen de buren vaak kijken. “Zo heb ik kennisgemaakt met veel van hen. Meer dan ooit hebben we gesproken met elkaar, vanop een afstand weliswaar. Na een paar weken heb ik een WhatsApp-groep opgericht, intussen zijn we een community geworden. Corona heeft ons dichter bij elkaar gebracht.”

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer lintjes aan de bomen van het Rijvisschepark hangen. “Het mooie is: niemand heeft ooit een lintje weggenomen. Er is hier veel passage, door de fietsostrade, waardoor buren vaak de vraag krijgen wat die lintjes betekenen. Als de quarantaine ten einde is, zullen we ze geleidelijk aan terug wegnemen, terwijl we langzaamaan terugkeren naar normaal.”